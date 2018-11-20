Mobilya fuarında ticaret 1 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de ihracatın lokomotiflerinden olan mobilya sektörü 6-11 Kasım'da CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen Furniture İstanbul Fuarı'nda bir araya geldi. Yabancı ilgisinin yoğun olduğu ve 85 ülkeden ziyaretçilerle VIP alım heyetlerinin ağırlandığı fuarın iş hacmi 1 milyar doların üzerine çıktı.



CNR Expo açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük mobilya markalarını aynı çatı altında toplayan Furniture İstanbul Fuarı 6-11 Kasım'da CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleşti.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde düzenlenen fuarda, mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 85 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetleri ağırlandı.

Türkiye mobilya sektörünün yüzde 75’ini temsil eden 350 markanın yer aldığı fuarda özellikle yabancı alıcıların yoğunluğu dikkati çekti.





- Fuarda iki ayrı alım heyeti organizasyonu düzenlendi





Fuarda Türk mobilya sanayisinin dış ticaret gücünü artırmak için iki ayrı alım heyeti organizasyonu düzenlendi. Bunlarda ilki, Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında gerçekleşti.

Fuara, Ur-Ge projesi kapsamında Etiyopya, Bosna Hersek, Fas, Rusya, Libya, Gana, Hindistan, Pakistan, Malezya, Belçika, Suudi Arabistan, İsveç, Ukrayna, Bahreyn olmak üzere 13 ülkeden VIP alım heyetleri geldi. Fuarın ikinci alım heyeti organizasyonu olan ve CNR Holding tarafından düzenlenen Hosted Buyer Alım Heyeti organizasyonunda ise 15 ülkeden heyetler geldi.





- 10 milyar dolar hedefi için vazgeçilmez platform





Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, mobilya sektörünün ihracatına ve iş hacmine destek olmak için 15 yıldır aralıksız mobilya fuarları düzenlediğini ifade ederek, toplamda yüksek alım gücüne sahip 700’den fazla yabancı firma temsilcisinin geldiği Furniture İstanbul’un “Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı”nın Türk mobilya sektörünün ihracatına çok büyük katkılar sağladığına inandıklarını kaydetti.

Erem, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sektöre büyük katma değer sağlayan markaların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Furniture İstanbul’un, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat hedefleyen sektör için vazgeçilmez bir platform olacağını düşünüyoruz. Bu yıl fuarımızın 80 bin metrekarelik sergi alanında 74 bin 358 ziyaretçi ağırladık. Fuar, yabancı alıcı rakamında yüzde 80’lik bir artış yakalayarak 5 bin 906’ya ulaştı.

Bu rakam, fuarın geleceği açısından çok önemli bir artıştır. Mobilya sektöründe dışa açılmanın hız kazandığı son yıllarda kalite, marka ve tasarım ön plana çıkıyor. Furniture İstanbul tasarım anlamında da çok önemli bir fuar oldu. Bu fuarla, Türk mobilyasının başarısını dünyaya sergilemeyi amaçladık. Gerek katılımcı, gerekse ziyaretçilerden aldığımız geri dönüşler bu konuda başarılı olduğumuzugösterdi."





- Mobilya sektörü büyümeye devam ediyor





Furniture İstanbul Fuarı ile Avrasya’nın en büyük mobilya fuarı olma hedefi ile her yıl ivme kazandıklarını ifade eden MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın ise, "Furniture İstanbul, mobilya sektörünün en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan, sektörün en köklü fuarı. Sektörümüzün uluslararası konumunu daha da yukarılara taşıyan Furniture İstanbul, Avrasya’nın en büyük mobilya fuarı olma hedefi ile her yıl ivme kazanıyor. Fuarımız bu yıl 6 – 11 Kasım'da ülkemizin en büyük markalı mobilyaları yeni sezon ürünlerini sergiledi." ifadelerini kullandı.





- Ünlü tasarımcılar geldi





Açıklamada verilen bilgilere göre, tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla düzenlenen Furniture İstanbul’da dünyanın önde gelen tasarımcıları da boy gösterdi. 2017 yılında Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından Pro Finlandiya madalyası verilen, 2018'de ise “görsel tılsım yaratan” olarak Finlandiya Kültür Vakfı Büyük Ödülü'nü kazanan Finli tasarımcı Markku Piri en ilgiçeken konuklardan biri oldu.

Fuara İtalya’dan Ludovica Serafini, Federico Delrosso, Marco Paolelli-Sandro Meneghello, Giuliano Cappeletti, İspanya’dan Jorge Herrera, Teresa Sapey ve Francesca Heathcote, İsveç’ten Sara Garanty gibi uluslararası ödüllü 10 tasarımcı katılarak Design Stories adlı seminer etkinliğinde geleceğin dizaynları ile ilgili sunumlar yaptı.





