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Mobilya fabrikasındaki yangın faciasıyla ilgili 3 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde, 16 Ocak'ta, 4 katlı fabrikada çıkan Suriye uyruklu 5 işçinin yanarak can vermesine neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, ilgili iş yeri sahibi ve 2 fabrika sorumlusu gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:51
Mobilya fabrikasındaki yangın faciasıyla ilgili 3 gözaltı

Ankara'da, Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili iş yeri sahibi ve 2 fabrika sorumlusu, gözaltına alındı.

Mamak ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde, 16 Ocak'ta, 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça itfaiye tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yangının 1'inci katta elektrik prizine takılı ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. İş yerinde yangın merdiveni ve yangın anında ilk müdahaleyi yapacak gerekli ekipmanın bulunmadığı belirlenen rapor doğrultusunda savcılıkça iş yeri sahibi Ömer İ., 1'inci kat sorumlusu Sadettin A. ve işçilerden sorumlu Bekir K. hakkında gözaltı kararı verildi. Savcının talimatıyla 3 kişi, yeterli önlemi almayarak, ölüme neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:51
  1. Ankara
  2. Mamak
  3. Yangın faciası
  4. mobilyacılar sitesi
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  6. gözaltı

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