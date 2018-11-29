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Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana kazada 2 işçi feci şekilde can verdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:23
Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 2 işci hayatını kaybederken 1 işci ağır yaralandı.

Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi, mobilya yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İşçilerden biri fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili şoruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:23
  1. Mobilya fabrikasında konteyner faciası
  2. ölü ve yaralılar var
  3. Bursa
  4. İnegöl
  5. iş kazası

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