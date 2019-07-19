Mobiliyum AVM’den spora destek

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Voleybol ve Basketbol takımlarının forma sırt sponsorluğu için Mobiliyum AVM ile anlaştı.

Mobilya ihracat devi Mobiliyum AVM, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol ve Basketbol takımlarına sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol ve Basketbol takımlarının oynayacağı lig ve kupa maçlarına forma sırt sponsoru olarak yer alacak.

Mobiliyum AVM’de yapılan imza töreninde, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri Ömer Cihat Bay, Yunus Emre Gelen ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan hazır bulundu.

Törende konuşan Talha Timur Han, spora desteği sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Han, "Mobiliyum AVM olarak, Avrupa’nın en büyük kapalı mobilya alışveriş merkeziyiz. Toplamda 215 üye sayımızla müşterilerimizin tüm ev ihtiyaçlarını ve her zevke uygun alternatifleri sunan bir kooperatifiz. Türkiye’de mobilya ihracatının yüzde 60’ı Mobiliyum üyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Birçok sosyal sorumluluk projesini desteklemek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Ömer Cihat Bay ise "Kulüp olarak bizim amacımız Bursa’daki her kesime spor yaptırmak. Yetiştirdiğimiz sporcularla başarılar kazanmak" dedi.