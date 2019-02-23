0553 313 94 23

"Mobil uygulamalar hassas bilgileri Facebook ile paylaşıyor"

Akıllı telefonlarda on milyonlarca kişi tarafından indirilen popüler bazı uygulamaların, kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaştığı iddia edildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:27
"Mobil uygulamalar hassas bilgileri Facebook ile paylaşıyor"

Akıllı telefonlarda on milyonlarca kişi tarafından indirilen popüler bazı uygulamaların, kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaştığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, son dönemde veri ihlali skandallarıyla gündeme gelen Facebook hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre, Wall Street Journal'ın 70 uygulama üzerinde yaptığı testlerde, bu uygulamaların kalp sağlığı, tansiyonu, hamilelik durumu, almayı düşündüğü evin fiyatı gibi hassas bilgilerini kaydettikten saniyeler sonra Facebook ile paylaştığı tespit edildi.

Kullanıcıların, Facebook ile herhangi bir ilişkisi olmasa bile verilerinin bu sosyal medya platformu ile paylaşıldığına dikkat çekilen haberde, söz konusu verilerin kullanıcıların bilgileri ve istekleri dışında paylaşıldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın incelediği ve on milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar arasında, Apple Store'da en çok indirilen sağlık uygulamalarından biri olan "Instant Heart Rate" ve emlakçılık sitesi "Realtor.com" da bulunuyor.

- Facebook'tan açıklama

Sosyal medya platformu Facebook'tan, Wall Street Journal'a konuyla ilgili yapılan açıklamada, gazetenin haberinde bahsi geçen uygulamalara, hassas verilerin gönderilmemesi için uyarıda bulunulduğu, uygulamaların bu uyarıya uymaması halinde şirketin adım atacağı belirtildi.

Söz konusu uygulamaların, internet reklamları için Facebook ile veri paylaşımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uygulama geliştiricilerine, kullanıcılarına bizimle paylaştıkları bilgiler konusunda açık olmalarını zorunlu kılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Facebook ve veri skandalları

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:27
  1. Facebook
  2. Mark Zuckerberg
  3. veri güvenliği
  4. Wall Street Journal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    1. Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    2. İDO ve BUDO'da seferler iptal
    3. 23.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil..
    5. Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
    6. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    7. Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan..
    8. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    9. Silivri'de restoranda yangın
    10. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    11. Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur..
    12. Bir skandal iddia daha! Saniyeler..
    13. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı..
    14. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    15. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    16. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    17. Meteoroloji günler öncesinden..
    18. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    19. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    20. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    21. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    22. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    23. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    24. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    25. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    26. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    27. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    28. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    29. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    30. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü