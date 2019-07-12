Mobil Suni Tohumlama Kayıt Sistemi zorunlu hale geliyor Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Mobil Suni Tohumlama Kayıt Sisteminin zorunlu hale geleceğini kaydetti.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Mobil Suni Tohumlama Kayıt Sisteminin zorunlu hale geleceğini kaydetti.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Mobil Suni Tohumlama Kayıt Sisteminin zorunlu hale geleceğini belirterek, “1 Ocak 2017 itibari ile tüm ülke genelinde gönüllülük esasına göre yürütülmesine izin verilen mobil suni tohumlama kayıt sistemini 7259 uygulayıcıdan 2500 uygulayıcı kullanmıştır. Suni tohumlama uygulamasında veri girişleri hızlı, doğru ve pratik olarak tatbik edilmesi için Mobil Suni Tohumlama Kayıt Sisteminin 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile ülke genelinde zorunlu uygulamaya geçilecektir” dedi.

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