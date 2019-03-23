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Mobil refakatçi

Kayseri Şehir Hastanesinin mobil uygulaması, tedavi için hastaneye gelecek olan vatandaşlara hem yol tarif ediyor hem de hastane içerisindeki polikliniklere kolay ulaşmasını sağlıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Mobil refakatçi

Kayseri Şehir Hastanesinin mobil uygulaması, tedavi için hastaneye gelecek olan vatandaşlara hem yol tarif ediyor hem de hastane içerisindeki polikliniklere kolay ulaşmasını sağlıyor.


Türkiye’nin en fazla yatak kapasitesiyle hizmete açılan ilk şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesinin mobil uygulaması vatandaşlardan takdir topladı. Akıllı telefonlara indirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, yol tarifiyle hem kısa yollardan hastaneye geliyor hem de hastane içerisindeki polikliniklere refakatçi olmadan ulaşabilmenin kolaylığını sağlıyor.


Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdullah Gür, "Hastanemiz büyük bir hastanedir. Bin 607 yatak kapasitesi ve 400’ün üzerinde çalışan polikliniğimiz var. Bölgeye hizmet verdiğimiz için kompleksimiz çok büyük. O yüzden buraya gelen hastalarımızın gidebileceği yerlere kolay ulaşabilmesi için navigasyon sistemi geliştirdik. Hastayı karşılama, yönlendirme ve refakat etme personellerimizde var ama navigasyon sistemi de buna ek olarak bir hizmetimizdir. Hastaneye gelmek isteyen hastalarımız Sağlık Bakanlığı logosuyla hastanemiz tarafından hazırlanan uygulamamıza akıllı telefonlarından girdikleri takdirde şehirden hastanemize gelebilirler. Hastanemizin içerisine girdikleri takdirde gidecekleri polikliniği uygulamadan seçtiklerinde hem sesli olarak hem de görsel olarak oraya yönlendiriliyor. Hastamız muayene olduktan sonra tetkik ve film istendiyse tekrardan ilgili laboratuvarın ismini girerek yanında herhangi bir refakatçi olmadan gidip tetkiklerini yaptırabilirler. Daha sonrada tekrardan aynı yoldan doktorunun yanına dönebilir. Hastamız, hastanenin içerisinde istediği her yere navigasyon sistemi ile gidebilir" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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