Tüm okullarda görev yapacaklar! MOT'lar işbaşı yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılması kapsamında geçen yıl kurulan Mobil Okul Timlerinin yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile yaptığı toplantıyla göreve başladığı bildirildi.

Açıklamada, kent genelindeki tüm okullarda ve çevrelerinde görev alan timlerinin geçen yıl 1 milyona yakın kişinin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptığı, 5 bine yakın aranan şahsın yakalandığı, 80 bin civarında okul servis aracının kontrol edildiği ve eksiklikleri bulunan bin 200 araca idari işlem uygulanarak eksiklerinin tamamlanmasının sağlandığı belirtildi.

Timlerin okul çevrelerindeki 50 bin iş yerini denetlediği bu iş yerlerinden eksiklikleri bulunan ve faaliyet alanı dışında işletenlere idari ve adli işlem uygulandığı, okul saatlerinde okul dışında bulunan öğrencilerin ailelerine bilgi verilerek çocuklarının tekrar okula dönmesinin sağlandığı ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, emniyet yerleşkesinde timlerle yaptığı toplantıda, Mobil Okul Timlerinin kentte başarılı olması üzerine emniyet genel müdürlüğü tarafından tüm illerde uygulanmaya başlandığını söyledi.

MOT'un öğrencilere, ailelere ve yöneticilere güven sağladığını belirten Çalışkan, "Okul çevreleri evimiz kadar güvenli olacak. Geçtiğimiz yıl 160 personelden oluşan 40 ekibimiz vardı. Bu yıl ise 66 ekip olarak görevimize devam edeceğiz ve ilerleyen zamanda bu ekip sayımızı arttıracağız." dedi.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Çalışkan, "Yeni eğitim ve öğretim yılınız başarılı olsun." dedi.