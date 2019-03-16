0553 313 94 23

‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘mobil başkan’ unvanıyla ilçe halkıyla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:38
‘Mobil başkan’ vatandaşların her ân yanında

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘mobil başkan’ unvanıyla ilçe halkıyla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerde notlarını bizzat alan Özkan, daire müdürleri ve meclis üyeleriyle de talepleri yerinde inceliyor.


“Mobil başkan Ali Özkan" sloganı ile yola çıkan ve ’oturan değil, meseleleri yerinde çözen başkan’ olacağını her fırsatta dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanında vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğigünden bu yana, ’Halil İbrahim Sofrası’ buluşmaları ile her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, 3D vizyonu kapsamında doğum, düğün ve defin gibi vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor.


Özkan, ’Halil İbrahim Sofrası’ kapsamında her hafta güne merkez ve kırsal mahallelerde başlıyor. Sabah namazı sonrası mahalleliyle bir araya gelen Özkan, mesai başlangıcını vatandaşlarla birlikte yapıyor. Özkan’ın yoğun temposu sabah namazı sonrası başlarken, gün içerisinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra makamında da misafirlerini ve toplantılarını gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Özkan, yaşlı ve hastaları da evinde ziyaret ederek sohbetlerine ortak oluyor.


Vatandaşlarının iyi ve kötü günlerinde, her anında yanında olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Özkan, 3D vizyonu çerçevesinde, ilçede yeni doğum yapan vatandaşların evlerine kadar gidilerek tebriklerin iletildiğini belirtti.


Bütün bunların yanında Özkan, ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen ve Türkiye’ye örnek olan “Başkanımla okuyorum” projesi çerçevesinde da miniklerle birlikte kitap okuyarak, topluma kitap okumanın önemini anlatıyor. Özkan, okuma sonrası ise sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapmak için miniklere salçalı ekmek ikram ediyor. İstişâre kültürüne son derece önem verdiklerini belirten Özkan, ilçenin daha da gelişip büyümesi adına 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:38
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zellanda’da yaşanan katliam Uşak’ta kınandı
    1. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    2. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    3. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    4. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    5. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    6. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    9. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    10. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    11. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    12. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    13. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    14. Saadet Partisi’nden açıklama
    15. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    16. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    17. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    18. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    19. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    20. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    21. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    22. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    23. Göz altı morlukları neden olur..
    24. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    25. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    26. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    27. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    28. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    29. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler