0553 313 94 23

Mobbing şikayetleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Bakanlığımızda ve bağlı kuruluşlarda 1 Ocak 2015 ile 15 Ekim 2018 tarihlerinde 274 personel, mobbinge maruz kaldıklarına yönelik şikayette bulundu. İşten ayrılan mobbing mağduru personel bulunmamaktadır"

27 Aralık 2018 Perşembe 13:28
Mobbing şikayetleri

TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığında ve bağlı kuruluşlarda 1 Ocak 2015 ile 15 Ekim 2018 tarihlerinde 274 personelin, mobbinge maruz kaldıklarına yönelik şikayette bulunduğunu belirterek, "Ancak kişilerin mobbing olarak tanımladığı konuların büyük bir kısmı bu kapsamda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda mobbinge maruz kalan kişilerin olup olmadığına yönelik soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarda 1 Ocak 2015 ile 15 Ekim 2018 tarihlerinde toplam 274 personelin, mobbinge maruz kaldıklarına yönelik şikayeti olduğunu belirten Koca, "İşten ayrılan mobbing mağduru personel bulunmamaktadır." bilgisini paylaştı.

Koca, "Ancak kişilerin mobbing olarak tanımladığı konuların büyük bir kısmı bu kapsamda değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının, "mobbing, mobbingin belirleyicileri, nedenleri, türleri ve mobbing ile mücadele faktörleri" konularında sağlık çalışanlarına eğitimler düzenlediğini aktaran Bakan Koca, sorun yaşayanlara yardım yapıldığını, bu sorunu yaşatanlara ise ağır cezai müeyyideler uygulandığını bildirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:28
  1. mobbing
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. Soru önergesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "HAK-İŞ'i birinci yapacağız"
    1. "HAK-İŞ'i birinci yapacağız"
    2. Diktatör dayanışması
    3. Ivelin Popov Trabzonspor'a transfer..
    4. Aday kaldırma AKS sınav sonuçları son..
    5. "Filmlerimin hepsinin iyi gişe yapması..
    6. ECB küresel ekonominin yavaşlayacağını..
    7. BEDAŞ, Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurdu
    8. Mahkemeden kanser hastası lehine ilaç..
    9. Lübnan'da yaşayan Mardinliler AA'nın..
    10. Guatemalalı Büyükelçi AA'nın "Yılın..
    11. Trump'ın Irak ziyaretine tepki!..
    12. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    13. Türkiye Bankalar Birliği'nden Yıldız..
    14. "İhaleleri canlı yayınlayacağım"
    15. "Piyango ve şans oyunlarında 'Milli'..
    16. Mehmet Sabri Çelik kimdir nerelidir?
    17. İZBAN'daki grev
    18. ABD'de finans krizi: Türk elçilikler..
    19. Eski eşini öldüren sanığın..
    20. Ekrem İmamoğlu'ndan "Noel" ziyareti
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum