MMU’nun parça üretimi yakında tamamlanıyor

Buğra Kardan

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde aşama kat edildiğini belirtti. Kotil, projenin takdir edileceğini ve model alınacağını vurguladı. “MMU için parça üretimi devam ediyor” diyen Kotil, şunları ifade etti: “Üretim bu sene tamamlanır ve uçak vitrine çıkarılır. Çok şükür, üretim tarafında sorunla karşı karşıya kalınmadı. Çünkü ek tedbirler alındı, alınıyor. İnşallah 18 Mart 2023’te MMU’nun prototipi uçuş icra edecek. 20 bin parçalı harp uçağı 2025’te kanatlanacak. 2028’de ordumuzun envanterine dahil olacak. Çok şükür, hangarın yapımında ilerleme kat edildi. Hangar, mühendislik binasıyla iç içe olacak. Dışarıdan izole, kendi iletişim ağı bulunan bir yapı olacak. Rüzgâr tüneli de 2022 sonunda devreye girecek. Şu muhakkak ki Türkiye için, ülkenin bekası için en önemli proje MMU. “ Kotil, savaş uçağının yapımı için görev alan mühendis adedinin arttığına da işaret etti.

Pek çok firmanın MMU üretimine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Kotil, şöyle devam etti: “Donanım tarafında ASELSAN’ımız, yazılım tarafında HAVELSAN’ımız var. Kendi yazılım ekibimiz de bulunuyor. Savaş uçaklarında kanatların, kontrol yüzeylerinin faaliyete geçmelerine imkân veren aktüatörleri Altınay ve bir Ukrayna firmasıyla yapıyoruz. Kokpiti saran saydam kanopiyi yerli olarak üretmek için çalışıyoruz. Uçağın burnunda çok etkili bir radar yer alıyor. Bu görevi ASELSAN’a verdik, yapıyor. Uçağa konulacak sensörler ve algılayıcılar için görevi ASELSAN ile HAVELSAN devrede. Güç dağıtım sistemiyle Pavotek ilgileniyor. Bu uçağın yapımında pek çok kurumdan faydalanıyoruz. TUSAŞ’ın burada ana rolü tasarımı, geometriyi tamamlamak. Dış geometri ve kontrol yüzeyleri bitti. Şu anda şekillendirmeyi yapıyoruz. Bunu ancak ve ancak biz yaparız. Bunun içine giydireceğimiz bütün ekipmanları bize başkaları üretiyor. Ne var ki bunlar, mutlaka ve mutlaka yerli olmalı. A’dan Z’ye motor dahil her şey milli olmalı. Bu nedenle ülkemiz firmalarını olabildiğince projeye dahil ediyoruz, kontrat veriyoruz. ‘Yapabilecek kim varsa gelsin’ diyoruz.”

Kotil, “Projelerimiz bir bütünün parçaları. Aksungur’da elde ettiğimiz kontrol sistemi, F-16’da öğrendiğimiz uçuşla ilgili tecrübelerimiz MMU’da kullanılacak” dedi. Kotil, ayrıca “Helikopter üretiminde iyi bir konumdayız. Bunu T129 ve Gökbey’le elde edilen başarıdan anlıyoruz” şeklinde konuştu. TUSAŞ’ın hedeflerine de değinen Kotil, “Elde ettiğimiz ciroyla dünyada ilk 50’lerdeyiz. Amacımız 2028’de ilk 10’a girmek” diye ekledi.