0553 313 94 23

MMO Konya Şubesinde "Çocuklarda ekran bağımlılığı" semineri

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi (MMO) sosyal etkinlikler kapsamında, "Çocuklar ve Gençler Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar" konulu seminer düzenledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:22
MMO Konya Şubesinde "Çocuklarda ekran bağımlılığı" semineri

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi (MMO) sosyal etkinlikler kapsamında, "Çocuklar ve Gençler Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar" konulu seminer düzenledi.


MMO Konya Şubesi teknik çalışmaların yanında üyelerinin ve ailelerinin katlımı ile birçok sosyal etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda “Çocuklar ve Gençler Ekseninde Ekranlara İlişkin Doğrular ve Yanlışlar” konulu seminer düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Hilmi Çetin’in sunumuyla gerçekleştirilen seminere oda üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, çocukların iyi yetiştirilmesi ve onlara güzel bir gelecek hazırlamanın önemine vurgu yaptı. Altun, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelere toplumun uyumuyla ilgili düşüncelerini aktardı.


Dr. Fatih Hilmi Çetin de yaptığı sunumunda, “Çocuk, yetişkinler ve toplumsal kurumlar tarafından korunması, kollanması gereken en küçük bireydir. İnsanlarda çocukluk çağı, sosyalleşme ve iletişim kurma becerisinin arttığı ve karmaşık hale gelmeye başladığı dönem olarak önem taşımaktadır. İletişim kurmanın önemli olduğu bu dönemde özellikle televizyonun, çocuklar için en etkili ve tercih edilen eğlence araçlarından birisi olarak öne çıktığını görmekteyiz. Bunun yanında günümüzde sosyal medya ve diğer iletişim materyalleriyle sanal dünyada var olan çocuk ve genç kuşak ile karşı karşıyayız. Tabletleri ve cep telefonları ile hızla bilgi toplayan ve kullanan bir kuşağı kaybetmemek için çaba sarf etmeliyiz. Bunun içinde çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmeli, baskı kurmamalı, onları uzaktan takip ederek, ne yaptıklarından haberdar olmalıyız. Bilmeliyiz ki şu dönemde bazı oyunlar neredeyse uyuşturucu gibi bağımlılık yapmaktadır. Kolay ve her yerde ulaşılabilirlik sayesinde ekranlardan kopmayan çocuklar için en önemli sorun; gerçeklik algısının bozulmasıdır. Çocuklara kurmaca gerçeklikler içinde sunulan içerikler, onları somut yaşam pratiklerinden ve gerçekliklerinden uzaklaştırmaktadır. Ekran bağımlılığı nedeniyle sosyal yaşamda çok az konuşan, kendini ifade edemeyen, yaşam becerileri gelişemeyen, gerçeklik algısı sürekli kırılan çocuk ve gençlerimiz bulunmaktadır. Sınırlandırma ve dengeli kullanımdan başlayarak, çocuklarımızın ekran pratiklerini kontrol etmeliyiz” dedi.


Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanması ve Dr. Fatih Hilmi Çetin’e verilen teşekkür plaketinin takdimiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen’den Sisi’nin idamlarına tepki
    1. Memur-Sen’den Sisi’nin idamlarına tepki
    2. (Özel Haber) Arap Apıştı Kanyonu..
    3. Şehit yakınlarından 150 öğrenciye..
    4. Kıbrıs’ta liderler yeniden bir araya..
    5. Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
    6. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    7. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    8. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    9. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    10. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    11. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    12. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    13. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    14. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    15. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    18. Kayserispor’un minik prensesleri
    19. Gabar’da hainlere büyük darbe
    20. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    21. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    22. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    23. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    24. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    25. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    26. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    27. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    28. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    29. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    30. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor