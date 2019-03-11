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MMO Konya Şubesi kadın üyeleri bir araya getirdi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın üyelerin katılımıyla sohbet ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:36
MMO Konya Şubesi kadın üyeleri bir araya getirdi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın üyelerin katılımıyla sohbet ve kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.


Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan MMO Konya Şubesi Başkanı Dr. A. Hakan Altun, “Hepinizi şahsım ve Makina Mühendisleri Konya Şubesi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geleneksel hale gelen etkinliğimizde bu yılda bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu güzel ve anlamlı günde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kuruluş amacı üyelerine hizmet olan odamız, bu amaç doğrultusunda etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir. Odamıza kayıtlı bayan üyelerimiz arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve birlikteliği artırmak Dünya Kadınlar Günündeki en önemli amacımızdır. Oldukça faydalı olacağına inandığım bu toplantımızı Medova Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirmekteyiz. Destek ve katkılarından dolayı Medova Hastanesi yetkililerine ve yapacağı sunumla etkinliğimize katkı sağlayacak değerli hocamız Uzman Dr. Dilek Peker’e huzurlarınızda hoş geldiniz diyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz güne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, yaşamımızın doğumundan ölümüne kadar her anda varlıklarıyla onurlandığımız, gelecek nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde liderlik yapan,sevgi ve şefkatlerini hiçbir karşılık beklemeden bizlere veren siz değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak saygılar sunuyorum” dedi.


Program Uzman Dr. Dilek Peker’in kadın üyelere yönelik “Ameliyatsız Estetik ve Kozmetolojide Güncel Yaklaşımlar” konulu sunum ile devam etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:36
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