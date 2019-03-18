0553 313 94 23

MMO Başkanı Aksoy’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
MMO Başkanı Aksoy’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için esşiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır. Tarih boyunca vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yüce milletimiz, gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmıştır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


18 Mart 1915’te kazanılan bu zafer, Türk Milletinin ve Türk Askerinin direniş gücünü arttırmıştır. Türk askeri elindeki kısıtlı olanaklara rağmen, dünyanın büyük güçlerini Çanakkale’de bozguna uğratmıştır. Çanakkale zaferi, bir milletin inancının ve cesaretinin büyük destanıdır. Dün olduğu gibi bugünde sahip olduğumuz bu değerleri koruma ve geliştirme adına karşımıza çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğumuz muhakkaktır. Çanakkale’de ortaya konulan mücadele ve kazanılan zafer eşsiz bir destandır


Dünya’da ki bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, Çanakkale Zaferimizin 104. yılını kutluyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit annesinin duygulandıran mektubu "Çanakkale" klibinde
    1. Şehit annesinin duygulandıran mektubu..
    2. Başkan Hasan Sayyıdan'dan öz eleştiri
    3. Samsun’da cinsel içerikli kaçak..
    4. 44 polisi şehit eden darbeci pilottan..
    5. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
    6. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    7. Çanakkale’de en çok şehit Bursa’nın..
    8. Kadın judocular, yükseklik kampında
    9. 2019 Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz..
    10. Çıldır Kaymakamından Kadınlar Günü..
    11. ASKİ, Feke Akoluk Mahallesi’nin su..
    12. Galatasaray, geri dönüşlerle..
    13. Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında..
    14. İtalyan eleştirmenden DOB'un..
    15. Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen..
    16. THY’den Toprak Turizm’e bir ödül daha
    17. ÖSO, Azez’de askeri eğitimini tamamladı
    18. (Özel) AK Parti Genel Başkan..
    19. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    20. Muğla’da konut satışları yüzde 26,2..
    21. "Alex, Del Piero'nun kopyasıydı"
    22. Yanal Tolgay'ı çok sert uyardı!
    23. Emeklilerden yeni talep! Kabul..
    24. Kahramanmaraş’ta Çanakkale Zaferi ve..
    25. Japon gelinden Elazığlı kadınlara yoga..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. 700 bin TL değerindeki hurda altın, 10..
    28. Memur-Sen İl Başkanı Uçak’tan..
    29. Döverek öldürüp yol kenarına attılar
    30. MMO Başkanı Aksoy’dan Çanakkale Zaferi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu