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MMO Başkanı Aksoy, "15 Temmuz şanlı tarihimize Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak geçmiştir"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:02
MMO Başkanı Aksoy, "15 Temmuz şanlı tarihimize Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak geçmiştir"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Aksoy, "Hain bir darbe girişimi olarak 3 yıl önce bugün yaşamış olduğumuz“15 Temmuz 2016, hainlere ders, şanlı tarihimize de "Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak geçmiştir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Makine Mühendisleri Odası olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da, demokrasiden yana olmayı sürdürecek, ülkemizin bölünme tehditlerine, teröre ve birçok siyasi, ekonomik vb. etkilereinat odamız adına üzerimize düşen görevi layıkıyla yapıp, çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Dünyanın en güzel bayrağının altında, hep beraber ve barış içinde yaşamak ümidi ile dilerim ki Allah, milletimize bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; bu onurlu mücadeleye destek vermiş tüm Türk halkına teşekkürlerimi sunuyor, kahraman gazilerimizi ve vatanı için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:02
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