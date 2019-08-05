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MMA Şampiyonası’nda Türkiye’yi Azerbaycan vatandaşı temsil etti

Antalya’da düzenlenen MMA Şampiyonası’nda (Mixed Martial Arts) Türkiye’yi temsil eden Azerbaycanlı Muaythai Pro Şampiyonu Mir Celal Heseni, galibiyetini Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov ve 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç’ın hatırasına armağan etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
MMA Şampiyonası’nda Türkiye’yi Azerbaycan vatandaşı temsil etti

Antalya’da düzenlenen MMA Şampiyonası’nda (Mixed Martial Arts) Türkiye’yi temsil eden Azerbaycanlı Muaythai Pro Şampiyonu Mir Celal Heseni, galibiyetini Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov ve 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç’ın hatırasına armağan etti.



Strike Fighting Championship organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası MMA Şampiyonası 2 Ağustos Cuma günü, Antalya’da gerçekleştirildi.


Şampiyonada,2 kez Türkiye şampiyonu, Bjj gi Türkiye şampiyonu, Bjj no-gi Türkiye ikincisi, MMA Dünya şampiyonu ve dünya üçüncüsü, Muaythai Pro Şampiyonu Azerbaycan vatandaşı Mir Celal Heseni (29), Türkiye’yi temsil etti.


Çeçenistanlı rakibini mağlup eden Heseni, galibiyetini Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov ve şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç’ın hatırasına armağan etti.


Azerbaycan Halklar Dostluğu (AHD) Birliği Başkanı Lale Hesenova, Azerbaycan ve Türkiye’nin iki devlet ve tek millet olduğunu belirtti. Hesenova, “Mir Celal Heseni, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırarak, bir kez daha kanıtlamış oldu ve bizleri gururlandırdı. AHD olarak sporcumuzun her zaman yanındayız. Umarım ki Mir Celal kardeşimiz yakın günlerde Türkiye vatandaşlığına geçiş hakkını kazanır ve oturum izni belgesiyle değil. TC vatandaşı olarak devletimizi dünyada temsil eder." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
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