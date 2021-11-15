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Siyaset MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! - Canlı
Siyaset

MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! - Canlı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:09:00 - 2021-11-15 17:25:24

AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Kritik MYK / MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacak.

Geçtimişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz.

Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır.

Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz "Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?" manşetleri atılıyor. Hemen bir rakabet içine giriyorlar.

Önemli bir festivali genç arkadaşlarımıza duyurmak istiyorum. yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. 16 Kasım 21 Kasım arasında yüzlerce etkinlik yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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