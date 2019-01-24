MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı

KIRIKKALE (AA) - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmek üzere 4 bin MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül, MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende yaptığı konuşmada, silah ve mühimmatın, MKEK'nin işi olduğunu söyledi.

MKEK'nin neler yapabileceğini herkese gösterdiklerini aktaran Akgül, "MPT-76 bizim başarı hikayemizdir. MPT-55 ise inanılmaz bir başarı hikayesidir." dedi.

Bu silahların kendi tasarımlarıyla ortaya çıktığını dile getiren Akgül, "Bu silahlar öyle kolay kolay çıkmaz. Bunlar ancak duvarlarına kadar emek sahibi olanların, yüreklerine kadar işlemiş tecrübenin eseridir." ifadelerini kullandı.

MPT-76 projesindeki sürece değinen Akgül, şöyle konuştu:

"MKEK'den kaynaklanmayan o süreç, baya uzun bir süre tuttu. Biz MPT-55'i bir yıl gibi kısa sürede çıkarttık. Bir sene gibi kısa bir zamanda bir silahın üretilip envantere sokulması, dünyada böyle bir olay daha yoktur. MKEK bu, MKEK bunları yapar, üretir. 120'lik tank mühimmatını, dediler ki 'yurt dışından alamıyoruz'. M60 tank projesi kapsamında İsrail'den alıyorduk bunları. Bunlar sadece zırh deliciydi. Biz 8 ay gibi kısa bir zamanda, mühimmat fabrikamızdaki arkadaşlarımızla yüksek infilaklı olanı hemen ürettik ve envantere soktuk. İşte MKEK budur."

Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş de 2019 yılının ilk sevkiyatını yaptıklarını ifade etti.

Daha yılın ilk ayında, 4 bin silahı hazır ederek sevkiyatını gerçekleştirdiklerini belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"MKEK Silah Fabrikası olarak 2018 yılını çok büyük bir performansla kapattık. 2018'den önceki son 10 yıla bakıldığı zaman, fabrikamızda 9 bin ile 28 bin silah üretimi yapılmış. Yani en yüksek ürettiğimiz yıl 28 bin silah yapmışız. Son 10 yılın ortalaması 20 bin silah olmuş. 2018 yılında ise 58 bin silahın üzerine çıktık. Bu gerçekten büyük bir performans, bunun için de tekrar tekrar tüm çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 2019 yılı için de 66 bin silah üretimini hedefliyoruz. Bu rakam, silah fabrikasının tarihinde görülmüş bir rakam değildir. İnşallah şu ana kadar gösterdiğimiz performansla biz bu 66 bin silahın üretiminin üstesinden geleceğiz."

Gümüş, bu yıl içerisinde 25 bin MPT-55 üreteceklerini, geçen yılki 25 bini üretip sevkiyatını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bu çalışmaların ardından TSK'nin, siparişlerini artırdığını aktaran Gümüş, "TSK, MPT-76'dan 33 bin 18 adet daha sipariş verdi. Bunun 2019 yılı içerisinde inşallah büyük bir kısmını, az bir kısmını da 2020 yılı içerisinde yaparak sevkiyatımızı yapacağız. Şu anda bize aktarılan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı 207 bin MPT-76'yı envanterine kazandırma arzusunda. Bunun da tamamını MKEK'den almak istiyor. Yani biz çalışırsak inşallah işimiz çok." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 4 bin MPT-55, TSK'ye teslim edilmek üzere 4 tırla yola çıkarıldı.