0553 313 94 23

MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı

Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan 3 bin adet MPT-55'in, TSK'ye teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı

KIRIKKALE (AA) - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilmek üzere 3 bin adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, fabrikadaki törende yaptığı konuşmada, çok yoğun bir çalışma yılını geride bıraktıklarını söyledi.

MKEK'in gururu silahların sevkiyatını gerçekleştireceklerini belirten Ocakcıoğlu, şöyle konuştu:

"Silah fabrikasının tarihinde hiç olmayan sevkiyatları gerçekleştirdik. Bugün 3 bin MPT-55 ve yedek parça sevkiyatı yapacağız. Daha önceden 56 bin 396 olan sevkiyatımıza bu 3 bini de ekledik. Toplamda 59 bin 396 silahın sevkiyatını gerçekleştirmiş olduk. Hala ambarımızda 4 bin 200 silahımız var. Bu silahlarımızın sevkiyatı 2019'a kaldı. Fabrikamızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu tempoyu daha ileriye taşımamız daha güzel ve kaliteli silahlar yapmamız silah fabrikamızın ayakta durmasını sağlayacaktır. Buradan üretimler çıktıkça özel sektöre verilmek istenen bazı silahların da burada kalacağı kesindir."

Konuşmanın ardından MPT-55 ile gösteri atışları yapıldı.

Daha sonra 4 tır dolusu MPT-55, TSK'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
  1. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  2. MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu
  3. MPT-55
  4. sevkiyat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya" gibi geçti
    1. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    2. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    3. Kadim dostlar bir arada
    4. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    5. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    6. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    7. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    8. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    9. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    10. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    11. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    12. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    13. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    14. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    15. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    16. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    17. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    18. Avrupa borsaları
    19. Kenan Sofuoğlu'nun "muhteşem üçlüsü"
    20. Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor