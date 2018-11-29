MKEK'den güvenlik güçlerine silah sevkiyatı

KIRIKKALE (AA) - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine, tamamen yerli üretim olan MPT-55 model 1500 adet tüfeği Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Silah fabrikasında çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini aktaran Ocakcıoğlu, önümüzdeki süreçte de yerli silahların sevkiyatının süreceğini kaydetti.