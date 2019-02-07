0553 313 94 23

"MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum. İnşallah çok daha önemli gelişmelerle atılımlar yapacak. Sadece ve sadece mevcut üretim, kabiliyet, potansiyel ve teknolojileriyle değil, geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili de planlar ve projeler yapılması, bunların nasıl destekleneceğinin çok ince ince düşünülmesi gerekiyor"

07 Şubat 2019 Perşembe 15:40
"MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum"

KIRIKKALE (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum. İnşallah çok daha önemli gelişmelerle atılımlar yapacak. Sadece ve sadece mevcut üretim, kabiliyet, potansiyel ve teknolojileriyle değil, geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili de planlar ve projeler yapılması, bunların nasıl destekleneceğinin çok ince ince düşünülmesi gerekiyor." dedi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya gelen Demir, Kırıkkale'nin MKEK ile özdeşleşen bir il olduğunu söyledi.

Demir, bugün bunu bir adım daha öteye taşımak için buluştuklarını, "Kırıkkale demek MKEK demek"in ötesinde, Türkiye'nin silah ve balistik patlayıcı merkezi olmasıyla ilgili konuşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kırıkkale'de nüveyi oluşturan MKEK'in yanında oluşacak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) daha nasıl gelişir, geleceğin teknolojileri ile ilgili olarak balistik patlayıcı, kimya ve diğer yeni gelişmekte olan elektromanyetik lazer gibi alanlarda MKEK'in dışındaki sektörler nasıl yer alabilirler, MKEK'in kendisi nasıl büyütücü bir rol alabilir, geleceğe nasıl hep beraber bakabiliriz, bunları konuşacağız. Gelecekte olması muhtemel projeler ne, sadece sipariş ve ihtiyaç değil, buradan çıkacak fikirler, araştırmalar ön açıcı bir rol oynayabilir mi, buradaki alın terini beyin teriyle nasıl buluşturup katma değeri artırabiliriz gibi konuları istişare edeceğiz."

Demir, 3-4 yıl önce Kırıkkale'den kalabalık bir heyetin geldiğini ve MKEK'in geleceği ile ilgili soru sorduklarını anlatarak, o zaman "MKEK'in geleceği çok parlak olacak" dediğini aktardı.

Bunun niyete ve gelecek planlarına bağlı olduğunu, Kırıkkale'yi sadece MKEK merkezli düşünmemek gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. MKEK, tarihi ve geçmişi köklü çınar gibi bir kurum. İnşallah çok daha önemli gelişmelerle atılımlar yapacak. Sadece ve sadece mevcut üretim, kabiliyet, potansiyel ve teknolojileriyle değil, geleceğe nasıl taşıyacağımızla ilgili de planlar ve projeler yapılması, bunların nasıl destekleneceğinin çok ince ince düşünülmesi gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminde Kırıkkale'nin de önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Genelde Ankara, savunma sanayinin merkezi gibi düşünülürken Ankara'ya bu kadar yakın bir ilin de burada çok önemli pay alması önemli. Burada çeşitli fikirlerin ortaya çıkacağını ve sanayicilerimizden gelecek fikirleri dinlerken bizim de plan ve projelerimizi onlarla paylaşacağız. Daha da önemlisi, bunun mekanizmasını kurmanın gündeme gelmesini istiyoruz."

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de "Kırıkkale, hem ulaşım noktasından hem de sanayi şehri olmasıyla kendisine has potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelin yeterince kullanılamadığı kanaati herkeste mevcut. Bu manada bu toplantı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve diğer yetkililer katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:40
  1. MKEK
  2. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi
    1. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye..
    2. Saadet Partisi 574 belediye başkan..
    3. "Arap dünyasına saygı duyan bir İran'a..
    4. Maça damga vuran spiker! Futbolcuyu..
    5. Filistin hükümeti tutukluların ve..
    6. İYİ Parti'nin reklam yüzleri bile..
    7. Saadet Partisi 574 belediye başkan..
    8. İstanbul'da korkutan patlama!
    9. Yaşlı adamın 53 yıllık eşini öldürme..
    10. Korteks Genel Müdürlüğü'ne Barış Mert..
    11. Ersun Yanal'ın listesi belli oldu! 8..
    12. Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah..
    13. Rusya'dan flaş Venezuela kararı!
    14. Kadın çalışanı taciz etti! Dışarı..
    15. Küba'daki ABD ve Kanada..
    16. Annelerini öldüren kız kardeşlerin..
    17. Kilosu 200 lira! Kapış kapış satılıyor
    18. Önder Aksakal Sözcü gazetesine..
    19. AK Partili aday: 200'e yakın projemiz..
    20. Avrupa'da çatlak! Büyükelçiyi geri..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yeni gün, yeni iddia... “Babacan, Gül’ün desteğini aldı! Küskünler...”
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...