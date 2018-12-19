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MKEK Çankırı Silah Fabrikası'ndan ASELSAN'a sevkiyat

Çankırı'da KORKUT projesi kapsamında üretilen parçalar, ASELSAN'a gönderildi- Fabrikanın müdürü Selim İyiiş: - "Silahın en önemli parçalarından olan 35 mm namlusu, imalatının başından sonuna kurumumuz imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir"

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:23
MKEK Çankırı Silah Fabrikası'ndan ASELSAN'a sevkiyat

ÇANKIRI (AA) - Makina ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) Çankırı Silah Fabrikası'ndan ASELSAN'a teslim edilmek üzere 4 set "35 mm Silah Komplesi ve Geri Tepme Grubu" (SKGTG) sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Selim İyiiş, fabrikadaki törende yaptığı konuşmada, "KORKUT" (Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi) projesi kapsamında üretim yaptıklarını söyledi.

KORKUT sisteminin, ordunun ihtiyaçları dahilinde, mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirildiğini belirten İyiiş, "Korkut'un ateş gücü iki adet 35 milimetrelik toptan oluşmaktadır. Hareket halinde de atış yapabilen Korkut, namlulardan biri arızalansa da diğer namlu ile atışa devam edebilmektedir." dedi.

Korkut'un dakikada bin 100 atış yapabildiğini ve 4 kilometre menzile sahip olduğunu ifade eden İyiiş, "Hava-yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve insansız hava araçlarına karşı geliştirilmiştir. Parçacıklı mühimmat kullanımı ile sabit-döner kanatlı uçaklara havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkilidir." diye konuştu.

- "Milli imkan ve kabiliyetlerle üretildi"

Korkut'un ateş gücünü oluşturan 35 mm Silah ve Komplesi ile Geri Tepme Grubu'nun 17 Ocak 2017 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında fabrikada üretilmeye başlanıldığını anlatan İyiiş, şunları kaydetti:

"Milli imkanlar ve kabiliyetler kullanılarak üretim yapılıyor. Silahımızın yerlilik oranı yapılan yatırımların ve özverili çalışmaların katkısıyla her geçen gün artmaktadır. Silahın en önemli parçalarından olan 35 mm namlusu, imalatının başından sonuna kurumumuz imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Daha önce yapılmış olan 3 set 35 mm SKGTG'nin teslimatının ardından bugün 4 set 35 mm SKGTG'nin teslimatını gerçekleştirebilmenin haklı gururunu paylaşıyoruz."

Konuşmanın ardından tır, dualarla uğurlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:23
  1. ASELSAN
  2. çankırı
  3. Makine Kimya Endüstri Kurumu
  4. silah sevkiyatı

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