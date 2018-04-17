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MKE'den kritik adım! Hedefte 5 ülke var

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarıyla milli silah üretiminde geldiği noktayı test etme imkanı bulurken, Makina Kimya Enstütüsü (MKE) Genel Müdürlüğü, önümüzdeki dönem için yedi stratejik hedef belirledi.

17 Nisan 2018 Salı 10:07
MKE'den kritik adım! Hedefte 5 ülke var

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, “Güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol ve kumanda sistemleri, kimyasal ham madde yerli imkanlarla üretilecek. Milli motor başta olmak üzere güç grubu geliştirilecek” dedi.

Yurtdışında tesis kuracaklarını açıklayan Taşkın, özellikle ihracat potansiyelinin arttırılması için beş ülkede tesis kurulumunun gerçekleştirilmekte olduğunu, birçok ülkede de tesis kurulumu için girişimlerin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

MKE bünyesinde 250 projenin tamamlandığını, 400 milyon TL bütçeli 100’e yakın projenin de devam ettiğini belirten Taşkın, 2018’de 228 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:07
  1. milli silah
  2. MKE

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