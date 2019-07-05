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MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay, Fenerbahçe'ye yakın

- Başkan Mehmet Yiğiner:"1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz"

05 Temmuz 2019 Cuma 13:17
MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay, Fenerbahçe'ye yakın


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:17
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. kaleci Altay Bayındır
  4. MKE Ankaragücü

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