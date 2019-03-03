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MKE Ankaragücü'nün acı günü

Antalyaspor deplasmanından dönüşünde meydana gelen kazada yaşamını yitiren taraftarlardan Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, toprağa verildi

03 Mart 2019 Pazar 15:51
MKE Ankaragücü'nün acı günü

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Mert Turgut Çakır'ın cenazesi defnedildi.

Çakır'ın cenazesi, kulübün Tandoğan Tesisleri'nde sabah düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi TOKİ Mevlana Camisi'ne getirildi.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcular, cami avlusunda Çakır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çakır'ın cenazesi, Altındağ Karacaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:51
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