MKE Ankaragücü'nün acı günü Başkent kulübü, Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli taraftarlardan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün vefat ettiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı. Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.