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MKE Ankaragücü'nün acı günü

Başkent kulübü, Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli taraftarlardan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün vefat ettiğini duyurdu.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:53
MKE Ankaragücü'nün acı günü

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:53
  1. Antalya
  2. Eren Açıkgöz
  3. Mert Turgut Çakır
  4. MKE Ankaragücü Kulübü
  5. Spor Toto Süper Lig

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