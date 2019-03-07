MKE Ankaragücü'nden Bakan Hulusi Akar'a ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.07 Mart 2019 Perşembe 14:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Akar ile görüştü.
Yiğiner, Akar'a, isminin yazılı olduğu 06 sırt numaralı MKE Ankaragücü forması ile "Ankaragücü" yazılı atkı hediye etti.
Bakan Akar ise trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları için Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.
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