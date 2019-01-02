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MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:36
MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Hayati Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:36
  1. Hayati Soydaş
  2. İrfan Çinkaya
  3. İstifa
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. Tuna Yılmaz
  7. Yaşar Öztürk

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