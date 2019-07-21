0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları

21 Temmuz 2019 Pazar 21:10
MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları

ERZURUM - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon hazırlıkları kapsamında günü, çift antrenmanla tamamladı.

Başkent ekibi, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet ve koordinasyon antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde akşam yapılan antrenmanda ise düz koşunun ardından ısınma hareketleri yapıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanı dar alanda minyatür kale ve yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamladı.

İdmanı sportif direktör Adnan Erkan da izledi.

Ankaragücü, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:10
  1. Erzurum
  2. Futbol
  3. kamp
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti
    1. GÜNCELLEME - Babasını öldürdüğünü..
    2. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    3. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    4. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    5. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    6. Genç kızları vuran zanlı ile..
    7. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    8. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    9. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    12. Otomobil alev alev yandı
    13. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    14. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    15. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    16. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    17. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    18. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    19. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı
    20. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    21. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    22. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    23. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    24. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    25. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    26. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    27. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    28. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    29. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    30. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci