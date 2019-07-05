MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14. 00’da yapılacak.

Yeni sezon öncesi zorlu bir süreçten geçen MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00’da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Temmuz Salı günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacak.

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