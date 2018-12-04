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MKE Ankaragücü'nde kupa maçı hazırlıkları

- Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

04 Aralık 2018 Salı 15:31
MKE Ankaragücü'nde kupa maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 6 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonundaki kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Minyatür kale maç yapan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.

Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç, Thievy Bifouma ve Johannes Hopf antrenmanda yer almazken, Kenan Özer fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas ise takımla çalışmalara başladı.

Bu arada antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yoluyla Muğla'ya hareket edecek.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:31
  1. 5. tur ilk maçı
  2. Bodrum Belediye Bodrumspor maçı hazırlıkları
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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