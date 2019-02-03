MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ile sona erdi. Antrenmana, sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux katılmazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf takımdan ayrı çalıştı. Ligde dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular ise günü izinli geçirdi. MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.