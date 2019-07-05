0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

- Başkan Mehmet Yiğiner:"Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız"

05 Temmuz 2019 Cuma 12:46
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.

Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:46
  1. Başkan Mehmet Yiğiner
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öner Başbağlar katliamını unutmadı
    1. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    2. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    3. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    4. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    5. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    6. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    7. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    8. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    9. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    10. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    11. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    12. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    13. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    14. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    15. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    16. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    17. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    18. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    19. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    20. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    21. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    22. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    23. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    24. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    25. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    26. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    27. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    28. Seyitgazi Okuyor
    29. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    30. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"