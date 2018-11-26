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MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

- Sakatlığı devam eden Johannes Hopf, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33
MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, spor salonunda core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, yenileme çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibinde, sakatlığı devam eden Johannes Hopf, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü, yarın gerçekleştireceği idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:33
  1. 14. hafta
  2. Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig

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