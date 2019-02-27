MKE Ankaragücü'nde, Antalyaspor maçı hazırlıkları
Kaleci Altay Bayındır tedbir amaçlı idmana çıkmadı27 Şubat 2019 Çarşamba 15:31
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır burnundaki bir sorun nedeniyle tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.
Hafif koşuyla idmana başlayan başkent ekibi oyuncuları, ısınma hareketleriyle çalışmayı sürdürdü. Dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertliler, sonrasında geniş alanda taktiksel bir oyun gerçekleştirdi. İdman özel çalışmayla sona erdi.
MKE Ankaragücü yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından Antalya'ya hareket edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 1 Mart Cuma günü oynanacak müsabaka, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
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