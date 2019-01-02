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MKE Ankaragücü yönetiminde ayrılık

- Yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiği açıklandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:38
MKE Ankaragücü yönetiminde ayrılık


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün 2019 yılı ilk yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantısı kulüp başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirildi.

Geride kalan yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, çağrı yapılmasına rağmen mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi Murat Ağcabağ'ın, kulüp tüzüğünün 50. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğine son verildi.

Murat Ağcabağ, yapılacak bir genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:38
  1. Futbol
  2. MKE Ankaragücü
  3. Murat Ağcabağ
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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