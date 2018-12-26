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MKE Ankaragücü iyi başladı, kötü bitirdi

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in ilk 11 haftasında 19 puan toplarken, ilk yarının bitimine kalan 6 haftada sadece 1 puan alabildi - Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle iç sahada yapması gereken 4 maçı Ankara dışında oynamak zorunda kaldı - MKE Ankaragücü'nde bin 408 dakika sahada kalan Faty, en istikrarlı oyuncu oldu - El Kabir, attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu durumunda bulunuyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:22
MKE Ankaragücü iyi başladı, kötü bitirdi


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı.

MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.


- En istikrarlı isim Faty


MKE Ankaragücü'nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu.

Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.


- Takımın en golcüsü El Kabir


MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

El Kabir'i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti.

Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.


- 2 kırmızı, 39 sarı


MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı.

17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.


- Stat sorunu


19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar'da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri'de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor'u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.


- Kartal gitti, Bektaş geldi


MKE Ankaragücü'nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.

16. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal'ı görevinden aldı.

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.

MKE Ankaragücü'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:


FUTBOLCUMaç sayısıOynadığı süre (dakika)Sarı kartKırmızı kart Gol
RICARDOWILLIAM FATY 16140850 3
TIAGOMIGUEL PİNTO14122930 1
MOSTAPHA EL KABİR14120950 6
ERDEM ÖZGENÇ141196101
YALÇIN AYHAN15110310 0
THIEVYGUIVANE BIFOUMA121017411
BAKARY KONE13100521 0
İLHAN PARLAK1495510 1
ALİHAN KUBALAS1084810 0
BRICEFLORENTIN DJEDJE1084130 0
PERJOHANNES HOPF872000 0
KENAN ÖZER1270520 1
YOUNESS MOKHTAR1266710 1
KUBİLAY KANATSIZKUŞ864710 1
KORCAN ÇELİKAY654000 0
THIBAULTGAETAN MATHIEU MOULİN6480100
ANTON PUTSILA944810 0
SEDAT AĞÇAY943820 0
ALESSIO CERCI1138400 1
MEHMET SAK427030 0
ALTAY BAYINDIR327010 0
ARİF MORKAYA321310 0
THOMASMARC PATRICE HEURTAUX36900 0
OLANREWAJUMUHAMMED KEHİNDE86300 0
LUKASZ SZUKALA1200 0
BURAK EVREN0000 0


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:22
  1. Bayram Bektaş
  2. Futbol
  3. İlk yarı değerlendirmesi
  4. MKE Ankaragücü
  5. Mostapho El Kabir
  6. Ricardo Faty
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. Teknik Direktör İsmail Kartal

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