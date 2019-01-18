MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanında - Başkent ekibi yarın Galatasaray'a konuk olacak



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Yalçın Ayhan ve Erdem Özgenç maçta forma giyemeyecek. Ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te İstanbul'a hareket edecek.

- Mustafa Kaplan ilk maçına çıkacak

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçına çıkacak. Süper Lig'e teknik direktör İsmail Kartal ile başlayan başkent ekibi, 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçının ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Kartal'ın ardından göreve teknik direktör Bayram Bektaş getirildi. Bektaş ile Göztepe maçına çıkan ve 3-0 kaybeden MKE Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Yaşanan gelişmelerin ardından Bayram Bektaş da kulüple yollarını ayırdı.



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