MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'nda çalıştı





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yapımı tamamlanan Eryaman Stadı'nda devam etti.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğinerin'in yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da Eryaman Stadı'na gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanında, transfer tahtasının açılması durumunda kadroya dahil edilecek isimlerden Aydın Karabulut ve Cebrail Karayel de yer aldı.

Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, statta gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'daki stat probleminin Eryaman Stadı ile çözüldüğünü belirterek, "Ligin ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Ligin ilk yarısında mecburiyetten dolayı birçok iç saha maçını başka şehirlerde oynadıklarını hatırlatan Yiğiner, "Bu da takımımızı olumsuz etkiledi. Takımımız 20 puan topladı, bana göre az bir puan değil. Önemli eksiklerimiz var. Pazartesi günü transfer yasağımızı kaldırarak, kadro derinliğimizi artırmamız lazım. Bazı bölgelere takviye yapmalıyız, bu bir gerçek. Onları da yaptığımız taktirde arzu edilen bir Ankaragücü ortaya çıkacaktır. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Ankaragücü görmek istiyoruz. Son 4-5 maçımızda ciddi bir düşüş yaşadık. Birçok sakat futbolcumuz oldu. Allah'ın izniyle negatif giden durumu pozitife çevireceğiz." diye konuştu.





- "Yarından itibaren görüştüğümüz futbolcular gelmeye başlayacak"





Yiğiner, şehrin merkezine 55 bin kişilik bir başka stat daha yapılacağını vurgulayarak, "Onun müjdesini de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere belediye başkan adayımız da verdi. Bu statta kardeş takımımız Gençlerbirliği ile birlikte oynayacağız. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu stat belki 2-3 ay geç açılacaktı. Sayın Mehmet Özhaseki devreye girdi, komisyon oluşturdu. Bu komisyon sayesinde stadı oynanabilir hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de görüşlerini açıklayan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Yarından itibaren görüştüğümüz futbolcular gelmeye başlayacak. Anlaştıklarımızla sözleşme imzalayacağız. Transfer yasağını pazartesi kaldırsak da bu isimler oynayamayacak. Esame listesine 24 saatten önce bildirmek gerekiyor. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Katkı sağlanmadığı gibi insanlar düzeni bozmak için elinden geleni yapıyor. Başka takımlara reklam veriyor, Ankaragücü'nde yöneticilik yapabiliyor. Bu tür insanlarla mücadele ediyoruz. 6-7 yıldır bu mücadele ediyoruz. 7 yıllık mücadelenin sonunda Süper Lig'e çıktık, kolayca da düşmek istemiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun, gece gündüz çalışıyoruz. İyi bir ekip oluşturacağız, ona inanıyoruz."





- "Bu statta ciddi destek alacağımıza inanıyorum"





Mehmet Yiğiner, takımda önemli eksikler bulunduğunu, bu eksikleri de ev sahibi olma hüviyeti ve taraftarların desteğiyle artıya çevireceklerini dile getirerek, "Taraftarlarımızın birlik ve beraberlik içinde takıma sahip çıkmalarını istiyorum. Özellikle pazartesi günü bizim için çok önemli. Allah'ın izniyle galip ayrılırsak Ankaragücü'nün yolu açılacaktır. Bu statta ciddi destek alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yiğiner, başkent ekibinden bazı futbolcuların başkan adaylığını açıklayan ve mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verilen Murat Ağcabağ ile fotoğraf çektirdiğinin hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Futbolcularımız bazı fotoğraflarda yer aldı. Hiç olmayacak bir iş. Fotoğrafın altında yazan yazı da düşündürücü. 'Futbolcularla konuştuk, alacakları yok sadece kalpleri kırılmış' diyorlar. Düşündürücü ve yaşamak istemediğimiz olaylar oluyor. Menajerler aracılığıyla futbolcuları gezmeye götüreceğiz diyorlar ve kandırıp farklı yerlere götürüyorlar. Bunların hepsi çözülecek. El Kabir'in bundan önceki takımlarında yaşadığı sorunları da biliyorsunuz. Bu arkadaş problemli bir futbolcu. Sözleşmesinin haricinde ekstra paralar istiyor. Biz bunu veremeyeceğimizi söyledik. O da 'Bu şartlarda burada kalmak istemiyorum, benden daha çok para alanlar var' dedi. Biz her zaman şu itirafta bulunduk, menajer tayfasıyla birlikte hatalı transferlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte biz de ayağımızı yere basacağız ve bu hataları bir daha yapmamaya çalışacağız. Yeni bir sayfa başlattık. Bana göre yeni bir kadro kurup, iskelet kadronun üzerine eklemeliyiz. Önümüzdeki sezon üst sıraları kovalayacak bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Bu sefer kadro mühendisliğinde bir hata yapmayız."





- "Bizim için mühim olan Ankaragücü ve bu arma"





Yiğiner, ortada seçim yokken adayların çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir mantık kabul edilecek bir mantık değil. Onların kendine göre planları vardı, bu plan tutmadı. Biz dimdik ayaktayız. Bu, Ankaragücü'nün kurumsal yapıya kavuştuğunun bir kanıtıdır. Eski düzen olsaydı, yönetim çoktan gitmişti. Bu kadar baskıya dayanamazlardı. Biz her zaman demokrasiden yanayız. Bizim için mühim olan Ankaragücü ve bu arma. Bu takıma kim katkı sağlayacaksa, kim bu takımı daha ileri götürecekse bayrak yarışı deriz ve genel kurulda aday olmadan devrederiz. Ama ortaya bir şeyler konması lazım. Lafla peynir gemisi yürümez. Memlekette ne sahtekarlar, ne dolandırıcılar var. Neleri gördü bu memleket. Şimdi biz neden bu tezgaha düşelim. Hep beraber Ankara olarak çok üzüleceğiz. Amatör ligde bile kulübü bulamayız. Ayağımız daha yere basmalı. Dolandırıcılara, sahtekarlara pabuç bırakacak pozisyonumuz zaten yok."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise Ankara takımları için müthiş bir stat yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara'nın böyle bir stada ihtiyacı olduğuna değinen Kaplan, "Pazartesi günü ilk maçımız burada. Seyirci desteğini de arkamıza alarak Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Zaten bizim en büyük desteğimiz Ankaragücü taraftarı. Onları da arkamızda gördüğümüz zaman kazanmak için üzerimize düşen neyse yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







