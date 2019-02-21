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MKE Ankaragücü çıkışını sürdürme hedefinde

- Teknik direktör Mustafa Kaplan"(Erzurumspor maçı) Taraftarlarımızın büyük desteğiyle biz bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz"- "Kadro yüzde 70 oranında oturdu, diyebiliriz"- "Rakipte etkili oyuncular var"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:12
MKE Ankaragücü çıkışını sürdürme hedefinde


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacakları maçta, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor'un son maçta aldığı galibiyet dolayısıyla moralli bir şekilde Ankara'ya geleceğine dikkati çekerek, "Taraftarlarımızın büyük desteğiyle biz bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Kaybettikleri Trabzonspor maçı da dahil olmak üzere son 3 maçta çıkışa geçtiklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Baktığımız zaman rakibimizin de çıkışı var. Deplasmanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile berabere kalmış. En son maçı kendi evinde 4-2 kazanmış. İyi bir maç olacak. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız. Ama biz iç sahada oynuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ligde geçen hafta Akhisarspor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Brice Dja Djedje dışında eksikleri bulunmadığını belirten Mustafa Kaplan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına bakıyoruz. Geçen hafta 4 golle aldıkları bir galibiyet sonrasında moralli bir şekilde Ankara'ya gelecekler. Biz de deplasmandan bir puan aldık ve moralliyiz. Takımımız iyi durumda. Sakatlığı geçen Tiago Pinto da düzeldi. Maçta onu da oynatacağız. Taraftarımızın bize vereceği büyük destekle, oyuncularımızın özverisi ve yürekli oyunuyla kazanmak için sahaya çıkacağız."


- Kaplan rakibi ezberliyor


Teknik direktör Mustafa Kaplan, 2 gündür rakibin maçlarını izlediğini ifade etti.

"Rakipte etkili oyuncular var." diyen Kaplan, "Özellikle orta saha ve gole dönük iyi oyuncuları var. Bildiğimiz oyuncular da var orada. Mehmet Özdilek'in sahaya nasıl bir diziliş yapacağını, oyun yapısını bilen bir adamım. Bizim için hiç bir şey fark etmiyor." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Ara transferde kadroya katılan futbolcular nedeniyle sakat veya cezalı oyuncuları aramadıklarını anlatan Kaplan, "Kadro genişliğimiz nedeniyle cezalı veya sakat oyuncumuz olduğunda fark etmiyor. Onların yerine oynayacak oyuncu grubumuz var. Kadro yüzde 70 oranında oturdu, diyebiliriz. Birlik, beraberlik ve iyi bir aile ortamı var. Yerlisi ve yabancısı dahil birbirini seven oyuncu grubu var. 2-3 hafta sonra daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.


- Milli maç arasında kamp


MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, milli maç arasında bir hafta süreyle kamp yapmak istediklerini de aktardı.

Kaplan, "Milli maç arası geliyor. Bir hafta gibi kamp yapmak istiyoruz. Ondan sonra da galibiyetlerle ve beraberliklerle bir seriye bağlamak istiyoruz. Bu takımı kümede tutmak için ne gerekiyorsa, camia olarak, taraftar olarak, futbolcu olarak her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:12
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. teknik direktör Mustafa Kaplan

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