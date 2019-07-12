0553 313 94 23

Mızraklı Kent Konseyi Başkanı seçildi

Diyarbakır Kent Konseyi, uzun bir aradan sonra bileşenlerinin yoğun katılımıyla toplandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:38
Mızraklı Kent Konseyi Başkanı seçildi

Diyarbakır Kent Konseyi, uzun bir aradan sonra bileşenlerinin yoğun katılımıyla toplandı. 28’incisi düzenlenen Olağan Kent Konseyi Toplantısı’nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi.


Diyarbakır Kent Konseyi 28. Olağan Toplantısı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı’nın ve 121 bileşeninin temsilcilerinin katılımıyla Kültür ve Kongre Merkezi tiyatro salonunda yapıldı. Olağan toplantıda Kent Konseyi’nin geçmiş dönem çalışmalarının sinevizyon gösterimi yapıldı.


Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı katılımcıları selamlayarak, herkesin çok özlemini duyduğu salonların böyle dolu olduğu toplantıların, beraberce dertlere derman olmaya çalışan, çözüm üretmeye çalışan bir araya gelişlerin uzun zamandır eksildiğini söyledi. Başkan Mızraklı, "Bu eksikliğin telafi edilmesinde emeği geçen katılım gösteren hepinizi tekrar tekrar saygıyla selamlıyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Mızraklı, Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    1. Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    2. Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım..
    3. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    4. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    5. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    6. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    7. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    8. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    9. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    10. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    11. Yarım asırlık birikimi..
    12. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    13. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    14. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    15. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    16. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    17. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    18. Yunanistan'dan darbeci Guaido'ya tam..
    19. Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik..
    20. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli..
    22. "Şehir hastanelerini sevklerin..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı..
    24. Başsavcılıktan "15 Temmuz Demokrasi ve..
    25. Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe..
    26. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    27. Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı
    28. Peter Crouch futbolu bıraktı
    29. Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi
    30. Oğlunu döverek öldüren babaya ilk..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!