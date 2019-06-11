Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar çoğaltılacak"

Sur Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen çocuk çalışmaları formunda açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, kentte çocuk eksenli çalışmaları çoğaltacaklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon ortaklarından olduğu Sur Çocuk Şenliği kapsamında çocuk çalışmaları formu düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki foruma Başkan Dr. Selçuk Mızraklı, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Forum, Sur Çocuk Şenliği’nin 3 günlük özetinin, atölye ve etkinliklerden enstantanelerin yer aldığı video gösterimiyle başladı. Video gösteriminin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Festivalin uzun zamandır herkesin ihtiyaç duyduğu bir parça gülücük, umut ve sevince vesile olduğunu belirten Mızraklı, 6 ay önce kent sözleşmesi çalışması yürüttüklerini ve birçok STK’nın içinde yer aldığı çocuk dostu kent çalışmasının yapıldığını öğrendiklerini söyledi. Çocuk dostu kent çalışmasının kendilerini bayağı heyecanlandırdığını ve umutlandırdığını ifade eden Mızraklı, “Kentler yerel yönetimlerin seçim arifesinde tarif edilirken, engelsiz, çevreci, kadın ve çocuk dostu kentler gibi birçok kavramla ifade edilir. Bizde o dönemde ağız dolusu cümleler kurmaya çalışıyorduk. Fakat pratik süreçler hiçte bu ağız dolusu cümleler gibi olmuyor. Başladığımız andan itibaren bütün hasarlı ve travmaların yaşandığı dönemde duruma teslim olmayıp çalışmış olanlarımızda bulunuyordu. Çocuk, kadın ve engelli çalışmalarına değer katmış birçok arkadaşımızın önemli şeyler biriktirdiğine tanık olduk. Bu çalışmaların sonucunda Sur Çocuk Festivali düzenlendi, bu organizasyondan büyük mutluluk ve heyecan duyduk" dedi.

"Geleceğe dair bir şeyler yapılacaksa çocuk merkeze alınmalı"

Kent sözleşmesi planlamasını yaparken, çocuklar için yaşanılabilir bir kent başlığında çalışmalarını çok fazla zenginleştiremediklerine değinen Mızraklı, çocuk alanında çalışma yürüten STK’ların çabalarının da kendilerine rehberlik ettiğini söyledi. Yerel yönetimler olarak çocuk kenti olacak bir Diyarbakır için bugün ortaya çıkacak birikimlerden yararlanacaklarını kaydeden Mızraklı, “Umuda ve geleceğe dair bir şeyler yapılacaksa çocuğu merkeze almamız gerekiyor. Çocuk eksenli çalışmaları çoğaltabildiğimiz günlerin geleceğinin sözünü vermek istiyorum. Çocuk ile kadın açısından oldukça zorlu ve sıkıntılı bir dönem yaşadık. Halen de kısmen yaşıyoruz. Bu çerçevede zorluk ve sıkıntıları aşabildiğimiz, çocuk sesi ile gülücüklerinin eksik olmadığı yarınlar diliyorum.” şeklinde konuştu.