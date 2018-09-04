Çağın Türker kimdir? Mizah Dergisi kurucu Çağın Türker öldürüldü mü?

Mizah dergisi kurucusu Çağın Türker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki Çağın Türker kimdir? Mizah Dergisi kurucusu Çağın Türker nereli ve kaç yaşındaydı. Çağın Türker neden öldürüldü?

Girne Amerikan Üniversitesi mezunu olan Çağın türker, mizah dergisi Size dergisinin kurucusudur. Derginin kreatif direktörü de olan Türker aynı zamanda moda ile ilgilenmektedir. Aykırı fotoğrafları ile bilinen Türker bir yarışma programında kullandığı argo sözlerle kendinden bahsettirmiştir. Beyoğlu'nda bir balıkçıda tartıştığı adam tarafından yumrukla öldürülen Türker kaldırıldığı yoğun bakımda kurtarılamadı