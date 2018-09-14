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MİT'ten Suriye'de operasyon! 9 terörist yakalandı

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 askerimizi şehit eden 9 PKK'lı terörist Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalandı.

14 Eylül 2018 Cuma 19:24
MİT'ten Suriye'de operasyon! 9 terörist yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.

Hatay Valisi Erdal Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:24
  1. Hatay
  2. MİT
  3. PKK
  4. Suriye
  5. Afrin

YORUM YAZ

  • yaku yavuzyaku yavuz23 dk önce
    Allahıma hamdolsun KAAN komutanım için her gece fatiha okudum çok şükür caniler katilleri yakalandı Vesselam
  • cihadcihad31 dk önce
    gardaş neyin yakalaması yahu sınırlara asın ibret olsun yapmayın sizlerin emeğiyle beslenicek bunlar o zaman kendinize sorarsınız biz neden yakalıyoruz gebertelim dersiniz. Kusura bakmayın lakin hukuk devletiyiz hukuk ceza verilecek insana cezasını veremeyip besliyosa o guguktur aynı hırsızı yakala besle lakin çaldığını hırsızdan alamama olayı
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