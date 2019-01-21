MİTve emniyet paketledi! O FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen kritik operasyonda İstanbul Sultanbeyli'de örgüt faaliyetlerine devam ettiği belirlenen FETÖ'cü M.Ş. adlı şahıs yakalandı. Yakalanan M.Ş. "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçu"ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, M.Ş. isimli şahsın 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesinde askeri liselere öğrenci yetiştirdiği tespit edildi. Ortak operasyon düzenlendi Örgütsel faaliyetlerine İstanbul’da devam ettiği belirlenen M.Ş.’nin, güncel olarak İstanbul/Sultanbeyli’nde örgüte ait bir evde FETÖ/PDY mensubu lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırladığının tespit edilmesi üzerine, mezkur adrese yönelik MİT ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Paketlendi FETÖ/PDY’nin öğrenci evinde gözaltına alınan M.Ş. , Silahlı Terör Örgütü Kurma/Yönetme suçu nedeniyle tutuklanarak , Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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