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MİT'ten film gibi operasyon! 6 FETÖ'cü paketlendi

MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Moldova'daki FETÖ'cülere yönelik gerçekleştirilen MİT operasyonu sonucunda 6 FETÖ'cü gözaltına alındı.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:13
MİT'ten film gibi operasyon! 6 FETÖ'cü paketlendi

FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek terör örgütünde büyük infiale sebep olan Milli İstihbarat Teşkilatı şimdi de Moldova'daki FETÖ'cülere operasyon düzenledi.

Bu sabah düzenlenen operasyonda FETÖ okulunda görevli Yasin Özdil, Rıza Doğan , Müjdat Çelebi , Hasan Karacaoğlu , Feridun Tüfekçi evlerinin önünden, Hüseyin Bayraktar, ise okuldan MİT görevlileri tarafından alınarak götürüldü.

ESKİ EMNİYET İMAMININ KARDEŞİ

Yakalananlar arasında, örgütün eski emniyet imamının kardeşinin de bulunduğu belirtiliyor.

KAPISI KIRILARAK GİRİLDİ

Bir FETÖ'cünün evine ise kapısı kırılarak girildi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan yakalanan FETÖ'cülerin Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:13
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  6. FETÖ
  7. Milli İstihbarat Teşkilatı
  8. Moldova

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