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MİT'ten başarılı operasyon! İki üst düzey terörist Türkiye'ye getirildi

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey Fethullahçı Terör Örgütü mensubunu Türkiye'ye getirdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:56
MİT'ten başarılı operasyon! İki üst düzey terörist Türkiye'ye getirildi

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor.

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyor.

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:56
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. MİT
  5. azerbaycan
  6. FETÖ
  7. Bakü Devlet Üniversitesi

YORUM YAZ

  • SedatSedat58 dk önce
    Sayın Editör,MİT Başkalığının eski resminin yerine yenisini koysanız iyi olacak
  • berzah_berzah_1 sa önce
    cıa dünyada operasyon yapıyor,mitte yapsın sadece azerbaycan değil ukrayna değil,almanya,abd gibi ülkelerdede yapsın,bu şerefsizler başlarını çıkaramasınlar inlerinden,abd de köfte salonu işletiyor ciple gidip geliyor oh ne ala hakan şükür,paketleyin şunları artık
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Bu zamanda ve Suriyenin böyle karışık olduğu bir ortamda, MİT in ,PKK nın üst düzey köpeklerini yakalayamaması şaşırtıcı.
  • senbasenba1 sa önce
    mit ten karayılanı duran kalkanı ve üst düzey pkk lı köpekleride istiyoruz
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    HIRSIZ KÖPEKLER, HİMMET DİYE FAKİR FUKARANIN PARALARINI YEDİNİZ. AFRİKA DA KUYU AÇACAKLARMIŞ, KURBAN KESİYORLARMIŞ ŞEREFSİZ ADİ YARATIKLAR AMERİKAN KÖPEKLERİ TÖVBE EDİN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN ADALETİNE KENDİNİZ TESLİM OLUN
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    PKKlilarida isteriz!
  • sukrusukru1 sa önce
    Ulan oğlum manyakmısınız siz.Azerbaycanda ne işiniz var.ABD,ye yada almanya oda olmazsa yunanistana falan kaçsanıza dingiller.Şimdi gelsinde homofetonuz kurtarsın sizi.
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