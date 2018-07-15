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MİT'ten 15 Temmuz anma ve saygı etkinliği

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında bu gece, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenleneceği bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:51
MİT'ten 15 Temmuz anma ve saygı etkinliği

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında bu gece, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, MİT Karargahı'ndaki "15 Temmuz anma ve saygı etkinliği", yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başlayacak.

MİT Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma yapacak.

Kalkışmaya karşı koyarken gazi olan MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimi ile devam edecek.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:51
  1. MİT
  2. 15 Temmuz

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