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15 Temmuz

MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:30:00 -
MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle’deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı.

Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.

 

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