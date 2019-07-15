MİT'te "15 Temmuz anma etkinliği" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MİT'te özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlenecek

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlenecek. Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığının Yenimahalle Karargahı'ndaki "15 Temmuz anma ve saygı etkinliği", yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başlayacak.

Etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma gerçekleştirecek.

Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimiyle devam edecek.

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